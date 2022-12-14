Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Asayiş şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis timlerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.E.D. (34) isimli şahsın sevk ve idaresindeki E.A. (21) ve M.Ü. (19) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.