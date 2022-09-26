Aksaray’da tarihi eser kaçakçısına yönelik bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Aksaray’da tarihi eser kaçakçısına yönelik bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda bir şahsın eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Ramazan Y. (47) isimli şahsın tarihi eseri satmak için hafif ticari araçla götüreceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şahsı, teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda yakalanan şüpheli ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.