Zonguldak’ta geçen yıl yaşanan olayda Ali K., kuzeni Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek’i silahından çıkan kurşunlarla öldürdü. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık 50 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken son sözünde pişman olduğunu söyleyerek "Keşke daha olgun olabilseydim" dedi.

Zonguldak’ta geçen yıl yaşanan olayda Ali K., kuzeni Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek’i silahından çıkan kurşunlarla öldürdü. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık 50 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken son sözünde pişman olduğunu söyleyerek "Keşke daha olgun olabilseydim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 25 Mayıs günü Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ali K.; eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek görüşmek için otomobile çağırdığı kuzeni Sercan Kılıç ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi Gebedek’e ateş açtı. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan olayın faili Ali K.’ın olay yerine 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtı ancak yaralanan olmadı.

Olay sonrası ekipler tarafından yakalanan zanlı Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisteki ifadesinde “Namus için işledim” dedi

Yaşanan olayın ardından ekipler tarafından yakalanan Ali K., polise verdiği ifadede cinayeti namus için işlediğini söyledi. Eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek’in iş yerine gittiğini ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlattı. Gebedek’in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç’ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini; ilk olarak aracı kullanan Ferdi Gebedek’e ardından kuzenine ateş ettiği öğrenildi.

Karar duruşmasında 50 yıl hapis

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede hakkında kasten öldürme suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanığın, eşine karşı da öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık Ali K., "Üzücü olaylar sonucunda felaket bir olay gerçekleştirdim. O zaman keşke daha olgun olabilseydim. Farklı şekilde çözerdim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa Ferdi Gebedek’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak haksız tahrik ve takdiri indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sercan Kılıç’a yönelik de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak takdiri indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eşine karşı suçunun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı takdir indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öldürülen tarafların yakınları ise sanığın haksız tahrik ve takdir indirimiyle 50 yıl 10 ay hapis cezası almasına tepki göstererek cezada indirime itiraz etti.