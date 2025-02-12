Hatay’da ülkeye kaçak yollarla giren göçmenleri aracıyla kaçıran bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 8 Şubat tarihinde tespit edilen 2 araç, Antakya-Reyhanlı yolunda durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 4 şahıs tespit edildi. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.