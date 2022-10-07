İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelip yangına müdahale etti. Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Bitez Mahallesi, Kocataş Caddesi üzerinde park halindeki minibüs, birden yanmaya başladı. Ön kısmı alevlere teslim olan aracı fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangını gören vatandaşlar da damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Aracın sahipleri ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

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