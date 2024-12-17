Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir grup arkadaş araçların arkasına taktıkları şambrelle ile kayarak doyasıya eğlendiler.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe halkına hem zorluklar hem de keyifli anlar yaşattı. Karın beyaza bürüdüğü Tekkale köyü yolunda bir grup macera tutkunu, karın tadını doyasıya çıkarmak için ilginç bir yöntemle eğlendi.

Rafting Antrenörü Oktay Alkan ve arkadaşı Kayhan Sazak, arazi araçlarının arkasına iple bağladıkları şambreller ile kaydılar. Kar üstünde hızla kayan ekip, hem eğlenceli görüntüler oluşturdu hem de kış mevsimine farklı bir heyecan kattı.

Oktay Alkan, bu etkinliği bir gelenek haline getirdiklerini belirterek “Kar yağışını fırsata çevirmek istedik. Arazi aracımız ve şambrellerle hem eğlendik hem de güzel vakit geçirdik. Bu tür etkinlikler kış aylarını daha keyifli hale getiriyor” dedi.

Kayhan Sazak ise doğanın sunduğu bu güzellikleri her fırsatta değerlendirmek gerektiğini ifade ederek, herkesi Yusufeli’nin kış manzarasını görmeye davet etti.