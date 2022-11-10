Atatürk vefat ettiğinde 18 yaşında olduğunu söyleyen Emine Şişman da anma törenine katıldı.

Kocaeli Valiliği de düzenlediği etkinlikle Atatürk’ü andı. Protokol ve vatandaşların katıldığı anma programında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Atatürk’ün heykeline çelenk bıraktı.

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