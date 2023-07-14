Erzincan’da oto tamirci ustaları, araç sürücülerinin yaz mevsiminde zor duruma düşmemeleri için araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Oto tamir ustaları, araç sahiplerinin, yaz mevsiminde zor duruma düşmemeleri için araçlarına yapacakları bakımlarla yaşanacak olumsuzlukları minimize etmiş olurlar açıklamasında bulundular. Erzincan’da oto tamirciliği yapan Erkan Topçu, araçlardaki yaz mevsiminde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için tavsiyelerde bulundu.

Topçu konuşmasında şunları kaydetti:

“Yaz aylarında zor durumda kalmamak için araçlarımızın periyodik bakımlarını yaptırmak zorundayız. Araçların daha sağlıklı, daha sıhhatli ve yolda herhangi bir sorun yaşamamaları için araçlarımıza periyodik bakım yapıyoruz. Periyodik bakımı yapılan araçlarda uzun yolculuklarda daha sorunsuz bir yolculuk yapılıyor. Periyodik bakım, araçlar için uzun süreli güvenli kullanım ve aracın değerini koruma gibi anlamlar taşır. Son yıllarda periyodik bakımın yapılmış olması bir aracın ikinci el pazarındaki değerini de etkilemeye başlamıştır. Çünkü periyodik bakımı yapılan araçların motor ömrü uzar, sorunsuz çalışma süresi artar. Ayrıca güvenli sürüş için de periyodik bakımının yapılması çok önemlidir.

Her araç için periyodik bakım süresi farklıdır. Aracınızın kullanım kitapçığında ne zaman periyodik bakım yaptırmanız gerektiği belirtilir. Genel olarak 10 bin km/ 15 bin km ve 20 km gibi bakım aralıklar söz konusudur. Ayrıca aracın dizel ya da benzinli olmasına göre de periyodik kontrol zamanları değişir.

Bir motorlu aracın periyodik bakım aralığı, üretici firma tarafından belirlenir. Araç, üretilirken yapılan testler, belirli bir süre sonunda ya da belirli bir kullanım sonunda aracın yağı, filtreleri, fren sistemi, debriyaj sistemi, süspansiyon sistemi, silecekleri gibi pek çok detayın kontrol edilmesi gerektiğini ve bazı parçaların yenilenmesi gerektiğini gösterir. Aksi halde arıza, tıkanma, sorunlu çalışma, fazla yakıt tüketme ve en kötüsü riskli sürüş gibi sonuçlar doğabilir.”