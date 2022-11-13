Konya’da park halindeki araçlardan müzik sistemi çalan şahıs polis ekipleri tarafından kahvehanede okey oynarken yakalandı.

Konya’da park halindeki araçlardan müzik sistemi çalan şahıs polis ekipleri tarafından kahvehanede okey oynarken yakalandı.

Olay, 4 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi ve Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesindeki araçların müzik sisteminin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis ekipleri 2 araçtan müzik sistemi çalan şahsın daha önceden de ’hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan 10 adet kaydı S.E., olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin sürekli gittiği kahvehaneden olduğunu tespit edince baskın düzenlendi. Hırsızlık şüphelisi S.E.’yi kahvehanede okey oynarken yakalandı. Şüpheli tarafından çalınan malzemeler ise araç sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.