27 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen otodan mazot hırsızlığının da şüphelisi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EBYÜ’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600 olacak

EBYÜ’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öngörülen öğrenci sayısı 25 bin 600 olacak

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Reyhanlı’da A.E. adlı kişi, iki ayrı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Şahıstan 1 bidon mazot, 1 adet mazot çekme pompası, uyuşturucu içiminden kullanılan payp ele geçirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli araçlardan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

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