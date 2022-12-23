Konya’da farklı adreslerden kapı kilitleri açık unutulmuş araçlardan teyp, tencere ve para çalan şüpheli saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araçlardan hırsızlık yapan şüpheliyi olay sonrası kullandığı mezarlık yolunda yakaladı.

Konya’da farklı adreslerden kapı kilitleri açık unutulmuş araçlardan teyp, tencere ve para çalan şüpheli saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araçlardan hırsızlık yapan şüpheliyi olay sonrası kullandığı mezarlık yolunda yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki araçtan tencere ve para, aynı ilçenin 2 farklı mahallesinde de 2 araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarlarını değerlendirmeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, yapılan güvenlik kamerası çalışması sonrası şüphelinin Naim A., olduğunu belirledi.

Hırsızlık olayının ardından kaçış yolu için mezarlığı kullandı

Olayla ilgili yaklaşık 40 saatlik kamera kaydı izleyen polis ekipleri, şüphelinin mezarlık yolunu kaçış güzergahı olarak kullandığını belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin sokaklarda gezerek araçların kapılarını kontrol ettiği ve açık bulduğu araçlardan teyp çaldığı, şahsın farklı bir adreste belirlediği bir araçtan ise tencere ve para çaldıktan sonra mezarlığa girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor.

8 suç kaydı çıkan şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, yapılan güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheli Naim A., güzergah olarak belirlediği mezarlıkta yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Naim A., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.