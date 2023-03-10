Eskişehir’de oto bakım ve temizlik hizmeti veren bir esnaf, depremzedelerin araçlarını ücretsiz yıkayarak örnek bir davranış sergiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler, çeşitli illerdeki yurtlara barınmalarını sağlamak için gönderilmeye başlandı. Eskişehir’e gelen depremzedelere de oto bakım ve temizlik hizmeti veren bir esnaf, araç bakımlarını yaparak destek oldu. İşletmesinde depremzedelerin araçlarını ağırlayan esnaf Yusuf Kürşat Nalcı, gerçekleştirdiği kampanyayı duyan tüm kişilerin gelip ücretsiz hizmet alabileceğini belirtti.

“En az 1 depremzede kardeşimizi yanımızda işe başlatacağız”

Depremzede vatandaşların araçlarını ücretsiz yıkama dışında bir kişiye de iş imkânı vereceklerini dile getiren Yusuf Kürşat Nalcı, “Eskişehir’e gelen depremzede vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Şehrimize gelen depremzedelerimizden 6 ay boyunca hiçbir ücret alınmadan oto yıkama ve bakım hizmeti vereceğiz. Ayrıca en az 1 depremzede kardeşimizi yanımızda işe başlatacağız. Desteklerimiz bu şekilde devam edecek. Vatandaşların araçlarıyla ilgili her hangi bir ihtiyacı olduğu zaman akıllarında hiçbir soru işareti kalmadan gelebilirler. Hiçbir ücret alınmadan gereken tüm hizmetler yapılacak” ifadelerin kullandı.