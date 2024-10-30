Eskişehir’de otomobil motoru tamiri yapan Onur Gülşen, ortalama 3 bin 500 liraya mal olan kışlık bakımların yapılmaması durumunda 100-150 bin lira arasında tamir masraflarının oluşabileceğine değindi.

Kış aylarının gelmesi ile araçlardaki bakımlar önem arz ediyor. Başta antifriz kontrolü ve kışlık lastiklerin kullanılmaya başlanması gibi konularda bakımları zamanında yaptıran sürücüler daha iyi ve güvenli bir şekilde trafikte seyrediyor. Yaklaşık 3 bin 500 liraya mal olan bakımlar yapılmadığı takdirde ise araçta büyük hasarlar meydana gelebiliyor. Aracın genellikle yürüyen aksamı ve motorunda meydana gelen arızalar ise 100-150 bin liraya tamir ediliyor. Motor ustaları bakımı aksatan sürücüleri ağır hasarlar konusunda uyardı.

“Motor tamiri 100-150 bin lira bakımlar ise 3 bin 500 lira”

Eskişehir küçük sanayi bölgesinde araç motor tamiri yapan Onur Gülşen bakımlar hakkında, "Kış öncesindeki bakımda araçlarda öncelikle antifriz kontrolü yaptırılmalı, derecelerine bakılmalı. Kışlık lastikleri önemli, onları değiştirmek lazım. Ayrıca normal periyodik bakımlar, genel kontroller yapılmalı. Bir araçta antifriz olmazsa bir motor bloğunu patlatmaya kadar yolu var. Bu da büyük maddi hasarlara yol açabilir. Şu anda bir motor tamiri 100-150 bin liradan aşağı değil. Bu bakımlar bir araç için ortalama 3 bin 500 lira civarında. Bu masraftan kaçmak 100-150 bin lira gibi daha büyük masraflara neden olabilir. Ayrıca kışlık lastikleri takmak frenlerin daha iyi tutmasını sağlıyor. Diğer türlü, yazlık lastikler daha sert olduğu için buzun üzerinde kayıyormuş gibi gidebiliyor" dedi.