Kaza sebebi ile yol tek şerit trafiğe kapatıldı. Kaldırımda asılı kalan araç vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

21 yaşındaki gencin öldüğü olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

21 yaşındaki gencin öldüğü olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Kaza, Düzce Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.U. idaresindeki 37 ABS 754 plakalı Ford marka çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda caddenin sonunda bulunan ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda asılı kaldı.

Düzce’de ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapan çimento yüklü tır kaldırımda asılı kaldı.

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