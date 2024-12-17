Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Altay Caddesi’nde seyir halinde olan Nezir Ö. (55) yönetimindeki 20 ADJ 257 plakalı hafif ticari araç, Gaziler Sokak’tan çıkan Nagihan B. (38) yönetimindeki 58 EZ 537 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki çocukları 6 yaşındaki Nisa B. ile 9 yaşındaki Ömer B. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.