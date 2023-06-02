Erzurum’da gece yarısı çıkan araç yangını korkuttu. Yangın sonucu araçlardan birisi kül olurken, çevredeki dükkanlar zarar gördü.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin bulunduğu sokaktaki bir araçta meydana gelen yangın bir anda büyüdü ve çevreye yayıldı. Gece 02.00 sıralarında sokağa aracını parkadan şahıs, araçtan duman geldiğini fark etti. Bir süre araçtaki sorunu çözmeye çalışan şahıs, aracın bir anda alev almasıyla panikledi. Kısa sürede alev topuna dönen araç, bu kez yavaş yavaş hareket ederek önde bulunan başka bir araca çarptı ve durdu. Çarpma ile birlikte ikinci araç da alev almaya başladı. Yanan araçlara, çağrılan itfaiye hemen müdahale etti. Bu arada yanan araçlardaki alev yakındaki gözlükçü ve kuaföre de zarar verdi. Dükkânların camları patladı, tabelalar tutuştu.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf korkunç tablo ile karşılaştı. Dükkanları zarar gören esnaf, gece yarısı meydana gelen olay karşısında hem şaşkınlıklarını hem de korkularını ifade etti. İtfaiyenin müdahalesinden sonra sabah saatlerinde araçlar yerinden çekildi. Konu ile alakalı inceleme ve soruşturma devam ediyor.