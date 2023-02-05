Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir araçla uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, durdurdukları araç ve iki evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir araçla uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, durdurdukları araç ve iki evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Alaşehir ilçesinde saat 03.00 sıralarında M.A. isimli şahsın 20 plakalı araç ile uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli araç durdurularak, şahsın yapılan üst aramasında 314 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İki ev ve bir araçta yapılan aramada satışa hazır 712 gram kubar esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 179 adet farklı renklerde ve isimlerde uyuşturucu hap, 12 adet 7.65 çapında fişek, 5 bin 640 TL para ele geçirildi. M.A. isimli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.