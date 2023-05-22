Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpıp kaçtığı köpek, hayvan severlerin çabalarıyla tedavi altına alındı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan yavru köpeğe çarpan araç şoförünün, durmadan yoluna devam ettiği görüldü. Kazada iki bacağı birden kırılan yavru köpek, o esnada olayı gören bir hayvan sever tarafından iş yerinde gözlem altına alındı. Daha sonra köpeğin yaralarının ciddi olduğu anlaşılınca Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek’e haber verildi. Hayvan severlerin çabaları sayesinde özel bir kliniğe kaldırılan yavru köpeğin her iki bacağına da protez takıldı. Yavru köpeğe çarpıp kaçan şoför hakkında şikayetçi olduklarını dile getiren Çiçek, bir çok vatandaşın kaza yaptıktan sonra hayvanları terk ettiğini belirtti.

“Bize denk gelmemiş olsa bu hayvan ölüme mahkum olacak”

Kazaya karışan kişilerin hayvanlara müdahale etmesi durumunda sigortalarının klinik masraflarını karşıladığından bahseden Nesrin Çiçek, insanların bunu bilmediği için hayvanlara çarptıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Üç aylık yavru köpeğin tedavisine başlandığını anlatan Çiçek, “Olay bize Cumartesi günü saat 13.00 sularında intikal etti. Besleme noktamızda bir kışın doğan, yani 3 aylık civarında olan canlardan birine araç çarptığını bölgede besleme yapan arkadaşlarımızdan öğrendik. ‘Durumunu tam olarak bilemiyorum’ dediği için Odunpazarı Bakım Evi’ni aramalarını söyledim. Daha sonra hayvanın bacaklarının üstüne kalkamadığını anlayınca bakımevi aracılığı ile özel kliniğe nâkilini sağladık. Eskişehir’de iki tane bakımevi var ve maalesef ikisi de kaza geçiren hayvanlara müdahale edecek teçhizata sahip değiller. Bunun üzerine özel kliniğe aldırınca 3 aylık hayvanın iki bacağında da kırık olduğunu öğrendik. Dün her iki bacağına da protez takıldı ve sadece bunun maliyeti 12 bin lira. Eğer bize denk gelmemiş olsa bu hayvan ölüme mahkum olacak. Oradaki arkadaşlarımızın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şunu da belirtmek istiyorum 5199 Sayılı Kanun sadece mevzuatta olan bir kanun gibi görülüyor. Vatandaşlara yeterli bilgilendirme yapılmadığından dolayı hayvanlara çarpan kişiler kaçıyor. Köpeği çarpıp yoluna devam kişi hakkında şikâyetlerimizi yaptık Haydi polisi plaka kişi tespitinde bulunacak, oysa çarpan kişi müdahale etmiş olsa araç sigortası klinik maliyetini karşılıyor bunu çoğu kişi bilmediği için bırakıp terk ediyor” ifadelerini kullandı.