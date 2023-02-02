Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan Zehra G. ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mudanya Bursa yolunda meydana geldi. Zehra G. idaresindeki 34 ED 8217 plakalı otomobil, Resul Ö. hakimiyetindeki 16 DR 207 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Resul Ö.’ nün kullandığı otomobil kaldırama çarparak durabilirken, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü Zehra G. ise araçta sıkışarak yaralandı.

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