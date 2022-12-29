Samsun’da aracıyla yoldan çıkarak su kanalına devrilen öğretmen yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun’da aracıyla yoldan çıkarak su kanalına devrilen öğretmen yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un Kışla Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulda öğretmen olan Ümit Aktürk (37) idaresindeki 06 DC 6853 plakalı pikap, bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.