Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada aracıyla köy yolundan karayoluna düşerek ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

Davut Faiz idaresindeki 61 PD 786 plakalı pikap, Çıtlaklı-Akçiriş Grup yolu üzerinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlanarak Beşikdüzü-Şalpazarı karayoluna düştü. Kazada sürücü Davut Faiz ile eşi Saniye ve kızı Sevinç Faiz yaralandı. Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla Vakfıkebir ve Haçkalı Baba Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Davut Faiz Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, burada yapılan tümü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Faiz, bugün Beşikdüzü Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınana cenaze namazı ardından Şalpazarı ilçesinin Akçiriş mahallesinde toprağa verilecek.