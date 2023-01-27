ABD’nin Colorado eyaletinde bir şahıs, aracıyla polis merkezine daldı. Olayda kimse yaralanmazken, gözaltına alınan sürücü birinci derece cinayete teşebbüsle suçlandı.

ABD’nin Colorado eyaletinde bir şahıs, aracıyla polis merkezine daldı. Olayda kimse yaralanmazken, gözaltına alınan sürücü birinci derece cinayete teşebbüsle suçlandı.

ABD’nin Colorado eyaletinde 46 yaşındaki bir şahıs, aracıyla dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sürücü aracıyla Grand Junction Polis Departmanına doğru ilerledi ve hızla içeri daldı. Olay sırasında polis departmanının girişinde çok sayıda personel bulunurken, yaralanan olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan sürücü, aracını kasten polis merkezine sürdüğünü belirtti. Sürücüye birinci dereceden cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere farklı suçlamalar yöneltildiği kaydedildi.

Hasarın ise 100 bin dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.