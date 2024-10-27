Eskişehir’de bir sürücü, alkollü eğlence mekanının dış cephesini aracıyla defalarca kasıtlı şekilde çarparak yerle bir etti.

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 1 Bulvarı’nda meydana gelen olayda, otomobiliyle kaldırıma çıkan bir sürücü kasıtlı olarak bir eğlence mekanına çarptı. İleri geri yaparak aracının arka kısmıyla alkollü eğlence mekanına defalarca çarpan otomobil sürücüsü, işletmenin camlarını ve çerçevelerini yerle bir etti. Mekana zarar verdikten sonra kaldırımdan giderek kaçan sürücü, gözden kayboldu.

Otomobilin eğlence mekanına defalarca çarptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.