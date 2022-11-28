Koçaslanlar Motorlu Araçlar Müşteri Temsilcisi Ayşe Uçkun, araç garantilerinin bu kadar hayati olduğu dönemde, araç garantisi daha da uzatmak ve güvenceyi artırmak hedeflediklerini söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Müşteri Temsilcisi Ayşe Uçkun, araç garantilerinin bu kadar hayati olduğu dönemde, araç garantisi daha da uzatmak ve güvenceyi artırmak hedeflediklerini söyledi.

Sıfır araba garantisi, arabadaki mekanik veya elektriksel bir arızadan sonra parça ve işçilik maliyetlerini karşılayacak sigorta poliçesi olduğunu belirten Müşteri Temsilcisi Ayşe Uçkun, "Araç sahibini tahmin etmediği harcamalardan koruyarak, beklenmedik onarımlar için ödeme yapmak zorunda kalmasını önlemeye yardımcı olması bakımından oldukça faydalıdır. Günümüzde otomobiller, eski otomobillere göre daha gelişmiş sistemlerle birlikte geliyor. Bu sayede çok daha güvenilir ve teferruatlı donanımlara sahipler. Mevcut donanımların maliyetleri de kimi zaman parça bazında oldukça yüksek olabilmektedir. Bu, temel onarımlar için üretici tarafından onaylanmış bir servise geri getirilmeleri gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla araç garantileri, hayati önem taşımaktadır” dedi.

Araç garantilerinin bu kadar hayati olması sebebiyle garantiyi daha da uzatmak ve güvenceyi artırmak hedefiyle Maxxi Warranty’yi müşterilerine sunduklarını belirten Uçkun, “Bu sayede müşterilerimiz, aracının garanti çerçevesindeki onarımlarını yaptırabilir, aracını ve bütçesini garanti altına alabilir. Bu sigorta ile 3 yıllık üretici garantisine ek olarak aracınızın garantisini, araç modeline göre 150 bin veya 100 bin kilometre sınırı kalması durumunda 1 veya 2 yıla kadar uzatabilir. Böylece Garanti süresi 4 veya 5 yıla kadar uzamış olmaktadır” diye konuştu.

Uçkun son olarak ise sigortanın bazı avantajlarını şöyle sıraladı;

"Bu sigorta, aracın satılması durumunda yeni sahibine devredilebilir. Böylece aracın 2. el değeri artar. Aracın arızalanması durumunda müşterilerimiz, Koçaslanlar Motorlu Araçlar’dan kaliteli ve nitelikli hizmet almaktalar. Aracın yolda arızalanması durumunda, 365 gün 24 saat sağlanan asistan hizmeti ile kişinin konforu yerinde olur. Garanti çerçevesindeki bir arıza durumunda çekici hizmeti sağlayan yol yardımı ile arızalı araç, bulunduğu yere en yakın Renault Yetkili Servisi’ne kadar götürülür. Tüm bu faydaları sebebiyle beklenmedik arızalara karşı aracınızı ve bütçenizi garanti altına alınmış olur.”