Çorum’un Osmancık ilçesinde garajda aracının LPG tankını sökmek isteyen şahıs, tanktan sızan gazın aniden alev alması ile yaralandı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde garajda aracının LPG tankını sökmek isteyen şahıs, tanktan sızan gazın aniden alev alması ile yaralandı.

Olay, Koyunbaba Mahallesi Koyunbaba Caddesi’ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. 19 EL 340 plakalı arabasının LPG göstergesi çalışmayan Yahya Sert (68), evin garajında bulunan aracın LPG tankını sökmeye karar verdi. Sert, şarjlı tornavida ile söktüğü tanktan sızan gazın aniden alev alması üzerine yaralandı. Patlamayı duyarak gelen komşuları araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Patlama sırasında elleri ile saç ve bıyıkları yanan Yahya Sert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşanan olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan yaşlı adam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada arabasının LPG göstergesinin çalışmadığını, tamir etmek için garajda bulunan arabanın LPG tankını sökmeye çalışırken aniden patlama olduğunu söyledi. Patlamanın neden olduğunu anlayamadığını, komşularının yangın söndürme cihazı ile müdahale ettiğini ifade eden Yahya Sert, "Tankın gösterge bölümünü söküyordum. Tanktan sızıntı olmuş, fark etmedim. Sanırım şarjlı tornavidadan sıçrayan kıvılcım patlamaya neden oldu" şeklinde konuştu.