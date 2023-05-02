Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde üzerinde parti afişi bulunan otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Olay ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Huzur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah 67 ZH 048 plakalı aracının başına gelen araç sahibi otomobildeki 3 lastiğin kesildiğini fark etti. Siyasi bir tehdit olabileceğini düşünen araç sahibi durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri araçta inceleme yaptıktan sonra adrese aracı detaylı incelemesi için olay yeri ekiplerini çağırdı. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri araçta bir süre incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.