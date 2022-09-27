Samsun’da aracında uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da aracında uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen H.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Ç.’nin aracında yapılan aramada 66,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 18,29 gram metamfetamin maddesi, 88 kapsül sentetik ecza, 2,22 gram esrar maddesi, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65mm çapında fişek, 4 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi ve 3 adet şişe ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.