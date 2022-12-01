Bolu’da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları aramada 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirdi.

Bolu’da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları aramada 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte alkol üretiminin engellenebilmesi için çalışmalara başladı. Bu çerçevede ekipler, E.G. (53) idaresindeki aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda, 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirildi. E.G. hakkında işlem başlatıldı.