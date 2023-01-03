Çorum’da ticari taksi sürücüsü, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’da ticari taksi sürücüsü, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan Haydar Serinci (63), aracında bulunduğu sırada fenalaştı. Taksi içerisinde Serinci’yi hareketsiz gören meslektaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Haydar Serinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Taksi sürücüsünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.