İzmir’in Buca ilçesinde aracına binen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İzmir’in Buca ilçesinde aracına binen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Buca ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan S. (41) park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Serkan S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.