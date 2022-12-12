İzmir’in Gaziemir ilçesinde aracına akaryakıt dolduran kişiye aynı istikametten gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde aracına akaryakıt dolduran kişiye aynı istikametten gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 04.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi Esbaş Alt Geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir’den Adnan Menderes Havalimanı istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol idaresindeki 35 HY 412 plakalı hafif ticari aracın akaryakıtı Esbaş Alt Geçidinde bitti. Bunun üzerine aracın uyarı ışıklarını yakan Akkol, daha sonra akaryakıt almaya gitti. Akaryakıt aldıktan sonra aracın başına gelerek damacana yardımı ile aracına dolduran İsmail Akkol’a aynı istikamette gelen Y.B. idaresindeki 35 KC 7648 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen otomobilin çarpasıyla metrelerce sürüklenen Akkol ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek için Alt Geçidi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akkol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri otomobil sürücü Y.B.’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.