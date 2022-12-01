Diyarbakır’da uzmanı kış mevsiminde sürücüleri araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyararak, 200 liraya antifriz almaktan kaçanları 30 bin TL masraf beklediğini söyledi.

Diyarbakır’da uzmanı kış mevsiminde sürücüleri araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyararak, 200 liraya antifriz almaktan kaçanları 30 bin TL masraf beklediğini söyledi.

Kış aylarında araçlarda donma olayları ortaya çıkıyor. Kış bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 200 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçta farklı sorunların ortaya çıkması ile birlikte 30 bin lirayı bulan bir masrafla karşı karşıya kalabiliyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren motor mekanik uzmanı Muhsin Körfeci, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için zamanında yapılması gerektiğini ifade etti. Körfeci, “Kışlık bakımlarını müşterilerimiz aksatmasın. Havalar soğudu mu buz tutarak donar. Donduğu zaman aşırı bir masraf çıkartır. Zamanında periyodik bakımların yapılması gerekiyor. Donduktan sonra blok ve silindir kapaklarında çatlama olur. Zamanında yaptıklarında bakımlarını kurtulmuş oluyorlar. Antifriz 200 TL, donduğu zaman 30 bin TL masrafı oluyor. Sadece kış aylarında değil, antifriz sürekli araçta olması gerekiyor. Yaz aylarında bile kullanıldığında motoru temiz tutar, hararet yapmasını engeller” dedi.