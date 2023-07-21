Ordu’nun Ünye ilçesinde bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde şehir merkezi istikametine gitmekte olan Orhan T. idaresindeki 55 AIU 518 plakalı motosiklet, arkadan gelmekte olan bir başka aracın sıkıştırması sonucu dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.