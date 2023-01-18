Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, S.N. isimli şahsın il dışından getireceği uyuşturucu maddeyi Marmaris İlçesinde satacağı bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin kiraladığı araçta arama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, S.N. isimli şahsın il dışından getireceği uyuşturucu maddeyi Marmaris İlçesinde satacağı bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin kiraladığı araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, aracın direksiyon alt kısmında bulunan sigorta paneline zula edilmiş şekilde bir miktar metamfetamin payp ve çakmak ele geçirildi. Olayla ile ilgili adli işlemleri başlanıldığı açıklandı.