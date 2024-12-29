Avcılar’da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları aracın motor kısmına zulalanmış halde kokain ele geçirdi.

Avcılar Firuzköy’de gerçekleştirilen polis denetimlerinde şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan sürücü R.T.’nin (28) aracı içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın motor kısmına gizlenmiş vaziyette 64.23 gram kokain, şüpheliye yapılan üst aramasında ise 3 bin 400 lira nakit para ve cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca R.T.’nin benzer suçlardan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.T. ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.