Antalya’da bir aracın motor kısmına giren yavru kedileri vatandaşlar telefondan kedi sesi açarak çıkartmaya çalıştı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6809 Sokak üzerinde meydana gelen olayda 07 BBA 499 plakalı park halindeki aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi ve vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada araç başında bulunan vatandaşlar yavru kedileri araç motorundan çıkarmak için büyük uğraş verdi. Önce yavruların annesinin gelmesi beklendi. Araca yaklaşan yavru kedilerin annesi bir süre bekledikten sonra ayrılırken bu kez vatandaşlar yavru kedileri cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile çıkarmaya çalıştı. Ancak vatandaşların bu çabası sonuç vermedi.

Telefondan kedi sesi açarak çıkarmaya çalıştılar

Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çabası da yavru kedilerin ulaşılamayacak noktada olmaması nedeniyle sonuçsuz kalırken, araç sahibi otomobilini yakında bulunan bir oto servise götürdü. Burada görevli personel tarafından çıkartılan iki adet yavru kedi tekrar annelerinin bulunduğu siteye bırakıldı. Telefondan açtığı kedi sesi ile yavru kedileri bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan apartman görevlisi Fahri Uysal, "Yaklaşık 1 hafta 10 günlük 2 küçük kedi yavrusu araca girmiş. Herhalde 2-3 gündür falan araç içerisindeler anneleri taşımış, Yavru kedi sesi dinlettik, sese karşılık verdiler ama çıkmadılar" dedi