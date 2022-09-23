Elazığ’da bir araçta yapılan aramada, klimanın olduğu bölmeye gizlenmiş 18,63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ’da bir araçta yapılan aramada, klimanın olduğu bölmeye gizlenmiş 18,63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 21 Eylül’de saat 21.00 sularında çalışma gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Diyarbakır polis uygulama alanında durdurulan araçta dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramada klimanın olduğu bölmeye gizlenmiş 18,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan M.A. ve M.A. isimli şahıslar ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.