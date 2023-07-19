Hakkari’nin Çukurca ilçesi yolunda bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpek için askeri personel ve belediye ekipleri seferber oldu.

Çukurca kara yolunda araçla geçmekte olan askerler, araç çarpması sonucu yolda yatan yavru bir köpekle karşılaştı. Yaralı köpeği yanlarına alan askerler, durumu hemen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Saat 23.30 sıralarında belediye kliniğine ulaştırılan yavru köpek, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından ilk müdahalesi yapılarak hemen ameliyata alındı. Saat 02.00’a kadar yapılan müdahale sonucu arka iki ayağında kırık ve bel kısmında zedelenme olduğunu tespit edilen yavru köpek belediye kliniğinde müşahede altına alındı.