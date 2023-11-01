Zonguldak’ta aracın çarptığı sokak kedisi esnafın desteğiyle tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Terakki Mahallesi’nde aracın çarptığı sokak kedisini gören esnaflar kediyi alarak veteriner kliniğine getirdi. Burada yapılan ilk muayenesinde ön kol ve arka ayak kemiklerinde kırık olduğu tespit edilen kedi ameliyata alındı. Kedi ameliyatın ardından sağlığına kavuşacağı günü beklerken hayırsever vatandaşların çabası takdirle karşılandı. Kedinin ameliyat masrafları da hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı.