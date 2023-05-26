Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan kadın ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan C.D. idaresindeki 54 ZX 267 plakalı otomobil, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen kadın, ilk önce aracın ön camı üzerine düştükten sonra yola savruldu.

Yolun ortasına düşen yaralı kadını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın yaya, ambulansla hastaneye sevk edildi. Maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.