Hakkari-Van karayolunda aracın çarptığı çoban köpeğine cerrahi müdahale yapılırken, iç kanama geçiren bir kedi ise müşahede altına alındı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostları kurtarmaya devam ediyor. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünden gelen ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Çoban köpeğinin yapılan muayenesinde araç çarpması sonucu ağır yaralar aldığı ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Burada yapılan ilk ortopedi ve cerrahi müdahalelerin ardından tedavi altına alındı.

Öte yandan, bilinmeyen bir nedenden dolayı baygın halde bulunan bir sokak kedisine veteriner ekipleri hemen müdahale etti. İç kanaması ve vücudunda kırıklar olan kedi, belediye veteriner kliniğinde müşahede altına alındı.