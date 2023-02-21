Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendini hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

Kendini hırsızlıkla suçlayan arkadaşını öldürdü

Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal Ş.(57) yönetimindeki 16 F 2620 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan Zahadin Murad’a (55)çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan adam olaydan 7 saat sonra hayatını kaybetti. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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