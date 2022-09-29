Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Alhamad’a (4), H.A. idaresindeki 41 AFF 166 plakalı hafif ticari araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ise evinde yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

Hattap Yusuf Alhamad’ın cenazesi, Serdar Köprübaşı Cami’nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı’na defnedildi.