Olay yerinden kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belarus vatandaşı Padlıapıonkın’ın cenazesi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu - İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen Belarus uyruklu Alıakseı Padlıapıonkın isimli bir erkek şahsa henüz plakası alınamayan bir araç çarptı. Yaklaşık 25 metre yerde sürüklenen Padlıapıonkın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken araba çarpan Belarus uyruklu yaya yaklaşık 25 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise aranıyor.

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