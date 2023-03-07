Tayland’da, bir aracın bagajında file torbaların içinde plastik kutulara konmuş halde 47 adet maymun bulundu.

Tayland’da, bir aracın bagajında file torbaların içinde plastik kutulara konmuş halde 47 adet maymun bulundu.

Tayland’ın Nakhon Ratchasima şehrinde gerçekleştirilen operasyonda, polisin takibinde olan şüpheli aracın bagajında 47 adet makak maymunu ele geçirildi. Polisin araçta yaptığı aramada, maymunların file torbalara konulup plastik kutulara yerleştirildiği ortaya çıktı.

Kurtarılan maymunların yöresel ilaç yapımında kullanılmak üzere Çin’e gönderilmesinin planlandığı öğrenilirken, araçtaki iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tayland Doğal Kaynakları Koruma İdaresi Başkanı Peersasak Paksasuay olayla ilgili yaptığı açıklamada, ele geçirilen makak maymunlarının Tayland yasalarına göre koruma altında olan bir tür olduğunu belirtti.

Tayland’da Yaban Hayatı Koruma Yasası çerçevesinde, vahşi hayvan kaçakçılığı yapanlar ağır para cezasına ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.