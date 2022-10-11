Koçaslanlar Motorlu Araçlar, meme kanseri farkındalık ayında ’Aracıma da, kendime de önem veriyorum’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturdu.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, meme kanseri farkındalık ayında ’Aracıma da, kendime de önem veriyorum’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık oluşturdu.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve farkındalığın vurgulanması hedefiyle proje geliştirdiklerini belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Otomotiv sektöründe insanların araçlarına ne kadar değer verdiğini, periyodik bakımlarını aksatmadığını gördüm. Tüm bunlar sahip oldukları aracın daha verimli ve sorunsuz çalışması içindi. Oysa insanlar, birçok hastalığın erken teşhis ile önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen maalesef ki kendi sağlıklarına bu bilinçle yaklaşmamakta, gerekli sağlık kontrollerini yaptırmamaktadır. Bizler de bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde araçlarımıza verilen önemin kendimize de verilmesine dikkat çekmeyi arzu ettik. Bu sebeple gerek kendi çalışanlarımıza, gerek çeşitli iletişim kanallarıyla bu farkındalığı geniş kitlelere aktarmak istedik“ dedi.

Tüm müşterilerine Showroom’larında çeşitli görsel ve objeler ile bu farkındalığı oluşturmak istediklerini ifade eden Aras, “Müşterilerimize pembe kurdele taktık, araç içlerine koyduğumuz farkındalık mesajlarınla onları karşıladık. Ayrıca Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Şaykol, meme kanseri hakkında tüm merak edilenleri, eğitim salonumuzda tüm kadın çalışanlarımızla paylaştı. Ekip olarak meme kanserinde erken teşhisin öneminin farkındayız” diye konuştu.