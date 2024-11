Düzce’de devam eden offroad yarışlarına Bursa’dan katılan Cihangir Aydın, parkurda aracı ile 4 takla atmasına rağmen, “Çok eğlenceliydi. Hedefim 8 takla” dedi.

Düzce Safari Offroad Kulübü’nün 33’üncüsünü düzenlediği Off-Road yarışları nefesleri kesmeye devam ediyor. Hız yarışlarının yapıldığı parkurda Bursa’dan yarışa gelen Cihangir Aydın damga vurdu. Parkura başlar başlamaz su çukuruna girerken 4 takla atan araçta bulunan sürücü ve co-pilot kazayı burunları bile kanamadan atlattı. O anlar an be an kameralara yansırken, Cihangir Aydın hedefinin bir sonraki yarışlarda 8 takla olduğunu dile getirdi. Aydın, “4 takla çok eğlenceliydi. Bu tarz yarışların devam etmesi lazım. Türkiye’de ki Off-Roadçıların önünün açılması gerekiyor. Çok başarılı bir takla attım. Bundan sonraki hedefim 8 takla atmak olacak” dedi.