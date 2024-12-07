Bingöl’de bir sürücünün aracı cadde ortasında arızalandı. Yaşlı adamın yardımına yunus ekipleri yetişerek, aracının yeniden çalışmasını sağladı.

Bingöl’de Zeki Ergezen Bulvarında bir vatandaşın aracı, trafik ışıklarında bekleme anında bozuldu. Yaşlı adam aracından inip sorunu anlamaya çalışırken trafik seyrinde yaşanan yavaşlamayı fark eden Bingöl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, vatandaşın yardımına koştu. Aracın aküsünün bittiğinin fark edilmesi üzerine polis aracından takviye sağlandı. Yapılan işlemin ardından araç yeniden çalışır duruma geldi. Yaşlı adam, kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Kıymetli hemşerilerimiz, Emniyet Müdürlüğü olarak sadece kanun uygulayıcısı değil, aynı zamanda toplumun bir parçasıyız. Görev bilinci ve insan odaklı anlayışla sizden biri, sizinleyiz’’ denildi.