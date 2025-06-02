Aydın İzmir Otoyolu üzerinde devriye jandarma ekibini fark eden şüpheli, aracı emniyet şeridine bırakıp kaçtı, araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı. Aranan şüpheli ise jandarma ekiplerince İzmir’in Buca ilçesinde yakalandı.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı Otoyol Jandarması tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre 31 Mayıs 2025 günü saat 22.00 sıralarında İzmir -Aydın Otoyolu Aydın İstikameti Selatin Tüneli yakınlarında yapılan devriye faaliyeti esnasında göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphe edilen bir aracın şoförü devriye ekibini fark ederek aracı emniyet şeridine bırakıp yaya olarak kaçtı. Devriye personeli tarafından araç içerisinde ve çevresinde 3’ü kadın, 16’sı erkek ve 16’sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin içerisinde çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. 34 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol komutanlığınca araç sahibi ve şoförü olduğu tespit edilen B.Ö. (26) isimli şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın aynı gece 00.30 sıralarında İzmir ili Buca ilçesi Jandarma Komutanlığına aracının çalındığını beyan ederek müracaat ettiği tespit edildi. Yapılan koordineli çalışma sonucu şüpheli B.Ö. 1 Haziran 2025 günü İzmir ili Buca ilçesinde yakalandı. Şüpheli, aynı gün işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.