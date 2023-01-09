Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü öfkelenip aracında bulunan taksicinin üzerine gitti. Sürücünün taksi şoförünü yumruklamasıyla sözlü tartışma kavgaya döndü. Öfkeli vatandaş aracında bulunan taksiciyi yumrukladı. Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü taksi şoförünü döverken olaya vatandaşlar müdahale etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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